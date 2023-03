WEERBERICHT. Nieuwe winterprik op komst: lokaal kan veel regen vallen, vannacht overal kans op winterse buien

KIJK. Jill Peeters voorspelt voor vandaag natter en frisser weer

In de loop van de namiddag wordt het droger in Vlaanderen met breder wordende opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas krijgen de buien in de namiddag dan weer geleidelijk een winters karakter met boven 400 m kans op een sneeuwlaagje van 1 tot 3 centimeter.



Het wordt dan ook een stuk frisser dan maandag. De maxima liggen 's ochtends tussen 5 en 9 graden, maar in de namiddag zakt dat naar 1 graad in Hoog-België en 7 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig uit west tot noordwest. In de voormiddag zijn er rukwinden van 55 tot 80 km/u. In de loop van de namiddag neemt de wind af in kracht.

's Avonds wordt het tijdelijk droger. Ten zuiden van Samber en Maas vallen er nog tijdelijk buien van smeltende sneeuw of sneeuw met vooral in de Ardennen nog enkele centimeters sneeuw. In de loop van de nacht volgen er opnieuw buien vanaf de Noordzee die dan overal een winters karakter kunnen aannemen en gladde wegen kunnen veroorzaken. De minima liggen dan tussen -3 graden in de Hoge Venen, 0 à +1 graad in het centrum en +4 graden aan zee.

Woensdagochtend verwacht het KMI eerst nog op veel plaatsen winterse buien. In de Ardennen zijn dat sneeuwbuien. In het zuidwesten is het al overwegend droog. In de namiddag concentreren de buien zich vooral op de regio's ten zuiden van Samber en Maas en het noordoosten van het land. Er zijn af en toe zonnige periodes, maar in de loop van de namiddag komen er opnieuw meer wolkenvelden vanaf Frankrijk, bij de nadering van een volgende neerslagzone.

De maxima zouden dan uitkomen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het centrum en 9 graden in het zuidwesten.