WEERBERICHT. Nazomeren met zonnetje en temperaturen tot 26 graden

Waarom superor­kaan Idalia geen uitzonde­ring meer is: “Warm zeewater werkt als raketbrand­stof”

In het Amerikaanse Florida dreigt orkaan Idalia voor grote verwoesting te zorgen. De orkaan raast met windsnelheden van 177 km/u over de kust. Een metershoge muur van water kan dodelijke gevolgen hebben. Wat is de impact van klimaatverandering op orkanen? Worden ze zwaarder? En zullen we ook bij ons meer orkanen zien? “De timing van Idalia is zeer ongelukkig”, zegt klimaatexpert en VTM-weervrouw Jill Peeters.