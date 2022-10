WEERBERICHT. Nazomer op komst: temperatuur stijgt volgende week naar 23 graden

Vandaag en de komende dagen krijgen we volgens de voorspellingen van het KMI rustig weer met soms mooie zonnige perioden en maxima tot 16 graden. Vrijdag kan het nog regenen, maar daarna maakt de zomer een (kleine) comeback. “De wind draait naar het zuiden”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Maandag en dinsdag krijgen we temperaturen tot 22 à 23 graden.”

Vandaag komen we terecht in stabielere lucht, verbonden aan een hogedrukcel die zich ontwikkelt boven Ierland. Deze verplaatst zich naar de Benelux en morgen verder naar Oost-Duitsland en Polen. Na het optrekken van het ochtendgrijs, is het rustig met zonnige perioden en enkele middelhoge wolkenvelden. In het westen en op de Ardense hoogten, zijn er soms wat meer stapelwolken. Na een koude ochtend stijgt het kwik tussen 11 en 13 graden in de Ardennen en tussen 14 en 16 graden elders. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen of uit noordoost.

Vanavond en vannacht is het helder met plaatselijk vorming van nevel of eventueel een aanvriezende mistbank. De minima liggen tussen -1 en 6 graden met in bepaalde blootgestelde plaatsen lichte grondvorst. De zuidoostenwind blijft zwak waaien.

Woensdag, na het optrekken van het ochtendgrijs, wisselen opklaringen af met meer en meer wolkenvelden. De maxima schommelen rond 13 graden op de Hoge Venen en tussen 14 en 16 graden elders. De wind is meestal zwak uit zuid en nadien uit zuidwest.

Donderdag wordt het meestal zwaarbewolkt met kans op enkele buien, vooral dan in het noordwesten van het land. Tijdens de avond en nacht verwachten we regen vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Ardennen en rond 15 of 16 graden elders. De wind is meestal matig uit zuidwest.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met regen vooral in het centrum en het oosten van het land. Het wordt opnieuw droger vanuit het westen met opklaringen in de namiddag. De maxima schommelen tussen 13 en 17 graden. De wind is matig uit zuid tot zuidwest en draait nadien naar het westen.

Zaterdag is het vaak bewolkt en meestal droog. ‘s Avonds of ‘s nachts bereikt een regenzone onze regio vanuit Frankrijk. De maxima liggen rond 16 of 17 graden in het centrum. De wind waait matig uit de zuidelijke sector.

Zondag is het eerst zwaarbewolkt met regen en vrij veel wind. Nadien komen er opklaringen maar wat regen blijft mogelijk in het oosten van het land. De maxima schommelen rond 18 graden in het centrum van het land.

Maandag en dinsdag is het droog en overwegend zonnig. In de loop van de dag groeit de kans op een aantal buien. De temperatuur klimt naar waarden in de buurt van 22 en zelfs 23 graden. “De wind draait naar het zuiden”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Na maandag en dinsdag zou de temperatuur wel weer zakken.”