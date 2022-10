WEERBERICHT. Nazomer op komst: maandag stijgt kwik boven 20 graden

Het wordt vandaag een droge dag met opklaringen en wolkenvelden. De maxima variëren van 12 graden op de Ardense hoogten tot 16 of 17 graden in Vlaanderen. Vrijdag kan het nog regenen, maar daarna maakt de zomer een (kleine) comeback. “De wind draait naar het zuiden”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “Maandag krijgen we temperaturen tot 21 graden.”

Donderdag wordt het overwegend zwaarbewolkt, met wat lichte regen en enkele buien. Vooral in het noordwesten van België kan het bij momenten stevig regenen. In de loop van de namiddag wordt het droger met geleidelijk brede opklaringen. De maxima liggen tussen 10 en 13 graden in de Ardennen en tussen 13 en 15 graden in de rest van het land.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt met lichte regen. Vanaf het westen verschijnen er opklaringen, maar er kunnen ook nog buien vallen. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden.

Zaterdagochtend is het in het zuidoosten zwaarbewolkt met lichte regen, terwijl het in de rest van België nog droog is. Geleidelijk neemt de bewolking overal toe vanaf de Franse grens, gevolgd door regen en soms stevige buien. De maxima liggen tussen 12 en 19 graden.

Zondag belooft een overwegend droge dag met zon en wolkenvelden te worden. In de loop van de dag kunnen er enkele buien plaatsvinden. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden.

Maandag begint zwaarbewolkt met wat lichte regen, maar daarna wordt het droog met geleidelijk meer zon. Het wordt warm met maxima in de buurt van 21 of 22 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit zuidoost, ruimend naar het zuiden. Dinsdag krijgen we een afwisseling van opklaringen, wolken en mogelijk ook enkele buien. De maxima liggen rond 19 graden in het centrum.

