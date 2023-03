WEERBERICHT. Nat, natter, natst: betrokken zondag met regen in de voormiddag en buien en regen in de namiddag

Vandaag/zondag staat een zeer natte dag op het menu, meldt het KMI. Het wordt betrokken met in de voormiddag vrijwel voortdurend regen. In de namiddag zijn er perioden van regen of buien. In het zuiden van het land is een donderslag niet uitgesloten en daar zijn de buien ook vaak feller. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen. Op het einde van de dag wordt de wind overal noordelijk. Rukwinden zijn mogelijk van 50 tot 60 km/h en lokaal kan 70 km/h of meer bereikt worden bezuiden Samber en Maas.

Een depressiekern over het zuidwesten van de Britse Eilanden trekt via het Kanaal en België naar Duitsland. De actieve regenzone errond sleept vandaag de ganse dag over ons land. In de voormiddag houdt de neerslag quasi constant aan en is er dus sprake van regen. In de namiddag zijn er meer verspreid natte periodes, met regen en buien.

Vanavond verlaat de regen geleidelijk ons land via het zuidoosten en verschijnen er brede opklaringen vanaf het noordwesten. Aan de achterzijde van de storing komen we dan terecht in koudere en onstabiele polaire lucht vanaf de Noordzee met vannacht al nachtvorst in Hoog-België en tegen dinsdag ook in Vlaanderen.

In Hoog-België kan vanavond de laatste regen overgaan in (smeltende) sneeuw en kunnen er zich later ook ijsplekken vormen. Vooral tegen de ochtend neemt ook elders de kans op een winterse bui dan alweer toe. De minima liggen tussen -3 en 0 graden ten zuiden van Samber en Maas, tussen 0 en +3 graden op de meeste andere plaatsen en rond 6 graden aan zee.

Morgen/maandag wisselen opklaringen af met buien. In de Ardennen kan er een cm sneeuw vallen en in de Hoge Venen eventueel wat meer. In de loop van de dag krijgen we voorjaarsbuien met regen, stofhagel en soms wat smeltende sneeuw. De maxima schommelen van 2 à 3 graden op de hoogste toppen tot 7 à 8 graden in Vlaanderen bij een matige, aan zee eerst vrij krachtige, noordwestenwind. De rukwinden halen zo’n 50 km/h en bij de felste buien 60 tot zeer lokaal 70 km/h.

Dinsdag start koud en vriest het vrijwel overal met kans op lokale ijsplekken. Aanvankelijk schijnt de zon maar geleidelijk neemt de hoge bewolking toe, later gevolgd door middelhoge bewolking. Het blijft echter droog al kan tegen de avond een druppel vallen aan zee. De maxima klimmen naar 4 graden op de Hoge Venen en 9 à 10 graden in het westen bij een matige wind uit zuid.

Woensdag hangen er veel wolken en valt er na de middag wat regen vanaf het westen. Met maxima tot 14 graden wordt het flink zachter.

Donderdag en vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen en buien met kans op een onweer. De maxima liggen tussen zo'n 10 graden in Hoog-België en 14 à 15 graden in het centrum. Er waait een strakke zuidwestelijke wind.