WEERBERICHT. Na zonnige start stapelwolken in namiddag en maxima tot 31 graden

Zaterdag start zonnig en helder met al snel stapelwolken in de Ardennen, die zich in de loop van de dag verspreiden naar het noordwesten. In de namiddag is het dus een afwisseling van zon en stapelwolken, maar aan de kust blijft het zo goed als helder. De maxima liggen tussen 25 of 26 graden in de Hoge Venen tot 30 of 31 graden elders. Dat meldt het KMI.