WEERBERICHT. Na zonnige brugdag belooft ook de rest van het weekend warm te worden, hier en daar wel kans op buien

Vandaag was een zonnige en droge brugdag met maxima tot 17 graden. Ook de rest van het verlengde weekend zal overwegend zonnig en droog zijn, zo meldt het KMI. Zondag is er vanaf de namiddag wel kans op enkele buien, maar ook dan blijft het warm met maximumtemperaturen tot 23 graden.

KIJK. Het weer met David: “Blijven genieten van meestal droog weer”

Vanochtend was het vrij zonnig. In de loop van de dag ontstonden er meer wolken en was het meestal gedeeltelijk bewolkt. Aan zee is het de hele dag zonniger gebleven. Het was droog met maxima van 13 tot 14 graden in de Hoge Ardennen, 15 graden aan de kust en tot 16 of 17 graden elders.

Vanavond en vannacht wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt met voornamelijk middelhoge en hoge wolkenvelden. De minima liggen ten zuiden van Samber en Maas tussen 6 en 8 graden en elders tussen 9 en 12 graden. De noordoostenwind waait vaak matig.

Zaterdag begint de dag zonnig met hoge wolkensluiers. In de loop van de dag ontwikkelen zich stapelwolken, maar op een lokale bui na blijft het droog. De maxima schommelen van 16 graden aan zee en op de Ardense Hoogten tot 20 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen bij een matige noordoostelijke wind. Aan zee wordt de wind na de middag opnieuw vrij krachtig tot mogelijk krachtig.

Zondag start op de meeste plaatsen zonnig. In de loop van de dag komen er stapelwolken waaruit in de late namiddag en avond enkele buien kunnen vallen. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Aan zee staat er meer zon op het programma. Het wordt vrij warm met maxima van 19 of 20 graden in de Ardennen tot 22 of 23 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Aan zee klimt het kwik niet hoger dan 16 graden.

Maandag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Eerst lijkt het droog te blijven, maar in de loop van de dag verwachten we buien met kans op onweer. Mogelijk blijft het wel grotendeels droog over het westen. We halen maxima van 15 à 16 graden aan zee en van 21 tot 25 graden elders. De wind is meestal matig uit noordelijke richtingen.

Dinsdag verwachten we veel wolken waaruit lokaal nog een paar buitjes kunnen vallen. Later overdag vergroot over de noordwestelijke landhelft de kans op opklaringen. Het is minder warm met nog maxima van 14 tot 19 graden bij een matige noordenwind.

Woensdag en donderdag blijft het wellicht droog met soms brede opklaringen. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

KIJK. Krijgen we een zonnig verlengd weekend?