WEERBERICHT. Na opklaringen volgen enkele buien en rukwinden

WEERBE­RICHT. Nog tot vanavond laat code geel voor regen, morgen krijgen we zon te zien

Code geel voor regen blijft in het hele land zeker tot 23 uur gelden, meldt het KMI. Er zijn ook nog krachtige rukwinden mogelijk tot 80 km/u. Het kwik ligt rond 7 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden in de lage gebieden. Morgen is de neerslag verdwenen en krijgen we zowaar een zonnige dag. Daarna komt de regen terug.

12 januari