WEERBERICHT. Na grijze start overwegend zonnige dag met temperaturen tot 19 graden

De dag start grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. In het zuidoosten valt er aanvankelijk nog wat regen of een bui. In de loop van de voormiddag breekt het wolkendek geleidelijk open en in de namiddag wordt het overwegend zonnig. In de Ardennen kunnen sommige stapelwolken eventueel uitgroeien tot een buitje. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 18 of lokaal 19 graden in Vlaanderen, zo meldt het KMI vandaag.