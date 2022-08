WEERBERICHT. Na dagenlange hitte krijgen we weer wat verfrissing: wisselvallige week met neerslag, KMI waarschuwt ook voor onweer

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 . Mensen kunnen dat nummer bellen voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is. Er kan ook een digitale aanvraag worden ingediend, via 1722.be. Die optie geniet zelfs de voorkeur. Binnenlandse Zaken vraagt om het nummer 112 enkel te gebruiken voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Het wordt iets minder warm. Toch geldt in alle Vlaamse regio’s - afgezien van de kust - en in Brussel nog code geel voor hitte .

KMI waarschuwt voor onweer en hitte: Onweer: Er worden vandaag lokale buien met een onweerachtig karakter verwacht die in de loop van de dag en vanavond hier en daar vrij intens kunnen zijn met mogelijk meer dan 10 l/m² neerslag in één uur tijd. Er kan eventueel wat hagel vallen en ook rukwinden zijn mogelijk.

Dinsdag begint dan weer vrij zonnig met hoge wolken. In de loop van de dag komen stapelwolken aanzetten die tot een aantal buien kunnen leiden, maar het blijft voornamelijk droog. De maxima schommelen tussen 25 tot 26 graden aan zee en in de Ardennen en 29 tot 30 graden in het centrum van het land.