WEERBERICHT. Na dagenlange hitte is er vandaag kans op wat verfrissing: “Op sommige plekken kan een fikse bui vallen, op andere plaatsen valt er geen regen vandaag”

KMI waarschuwt voor onweer en hitte: Het KMI waarschuwt met een ‘code geel’ voor onweer vanaf deze namiddag. De weerdienst verwacht lokale buien met onweerachtig karakter die in de loop van de dag en avond hier en daar vrij intens kunnen zijn. Daarbij is mogelijk meer dan 10 liter per vierkante meter neerslag in 1 uur tijd mogelijk. Eventueel zijn ook wat hagel en rukwinden mogelijk. De waarschuwing geldt in heel het land van 14 tot 21 uur.

Het KMI waarschuwt met een code geel voor onweer indien 10 tot 30 liter per vierkante meter (l/m2) in 1 uur, 20-40 l/m2 in 6 uur of 25-50 l/ m2 in 24 uur of lokaal zware rukwinden of hagelstenen van 1 tot 2 centimeter verwacht wordt. Het is de lichtste van drie waarschuwingscodes (geen-oranje-rood).