WEERBERICHT. Na dagenlange hitte is er vandaag kans op wat verfrissing: “Normaal geeft neerslag weinig problemen, maar door droogte is gazon zoals beton”

Vanavond worden vooral in het zuidoosten nog plaatselijke buien verwacht die hier en daar stevig en onweerachtig kunnen zijn. ‘s Nachts blijft het overwegend droog met wolken en brede opklaringen. In de Ardennen kan er zich lokaal mist vormen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden in de Ardennen en tussen 15 en 20 graden elders.

“Plaatselijk is onweer mogelijk. We hebben code geel uitgevaardigd omdat er op een uur tijd op sommige plaatsen 10 liter per vierkante meter of iets meer kan vallen. In normale omstandigheden leidt dat tot weinig problemen, maar met de droogte is gazon zoals beton”, verduidelijkt weerman David Dehenauw. “Het is dus niet uitgesloten dat er zeer plaatselijk wat problemen ontstaan. Voor de Waals provincies is dat iets groter dan voor de Vlaamse, maar het is nergens uitgesloten.”