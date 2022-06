WEERBERICHT. Morgen kans op hevig onweer

WEERBE­RICHT. Hete zaterdag, maar afkoeling in het vooruit­zicht

Vandaag wordt zonnig en erg warm met maxima tussen 30 en 35 graden, lokaal in het oosten wat meer. Aan zee is het met zo'n 24 graden koeler door een zeebries. In het binnenland waait de wind zwak tot matig, aan zee en later in het noordwesten matig tot vrij krachtig. Vanavond is er in het uiterste westen kans op een bui, mogelijk met onweer. Elders blijft het droog. Dat meldt het KMI.

18 juni