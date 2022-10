WEERBERICHT. Mistige maandagochtend met nadien afwisselend opklaringen en stapelwolken, temperaturen tot 18 graden

Ware ravage in Florida komt aan het licht: al acht doden geteld, talloze huizen vernield en “sommige steden echt verwoest”

De tol na de doortocht van orkaan Ian in Florida lijkt bijzonder zwaar. De storm heeft zeker acht levens geëist en de autoriteiten vrezen dat de dodentol nog zal oplopen. President Joe Biden vreest dat Ian de dodelijkste orkaan kan zijn in de geschiedenis van Florida. “De aantallen zijn onduidelijk, maar we horen de eerste berichten die mogelijk wijzen op een aanzienlijk verlies aan mensenlevens”, klinkt het. “Sommige steden zijn echt verwoest”, stelt gouverneur Ron DeSantis.

