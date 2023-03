WEERBERICHT. Maart eindigt met veel regen en wind: code geel voor neerslag in heel het land

WEERBE­RICHT. Bewolkte maar overwegend droge dag met temperatu­ren tot 11 graden

Het blijft vandaag meestal bewolkt, met kans op wat gedruppel in het noorden van het land. Dat meldt het KMI, dat rept over een betrokken dag. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Laag- België. 's Nachts blijft het zwaarbewolkt en neemt de kans op regen wat toe. De minima schommelen tussen 4 en 9 graden.