WEERBERICHT. Maandagnacht mogelijk tot -10 graden koud: hier en daar sneeuw, KMI waarschuwt voor gladde wegen

De huidige winterprik blijft nog even duren. “Waarschijnlijk blijft Koning Winter nog tot en met volgend weekend bij ons”, aldus weerman Frank Duboccage. Hier en daar is een vlokje sneeuw niet uitgesloten. In de nacht van maandag op dinsdag neemt het kwik een duik: het wordt gemiddeld -7 graden koud en het koelt in het oosten van het land misschien af tot -10 graden.

Vandaag begint zwaarbewolkt tot betrokken met vooral in de Ardennen aanvriezende mist. In de loop van de dag verschijnen er enkele opklaringen. Er is kans op enkele lokale sneeuwbuitjes maar het blijft toch vaak droog. Onder andere in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant viel er al lichte sneeuw.

De maxima liggen tussen ­3 graden in de Hoge Ardennen en tot +2 of +3 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden, meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het wisselend bewolkt met op sommige plaatsen brede opklaringen. Initieel is er nog kans op enkele lokale sneeuwbuien, maar al snel wordt het overal droog. De minima liggen tussen ­-9 graden in de Hoge Venen, ­-5 graden in de Kempen en ­-1 of ­-2 graden aan zee. Er staat een zwakke tot soms matige zuidenwind die krimpt naar het zuidoosten.

Het KMI waarschuwt dat de sneeuw ook gladde wegen kan veroorzaken. Het zou gaan om “geïsoleerde sneeuwbuien (hooguit 1 of 2 cm) of buien van smeltende sneeuw”. Later vannacht gaat het bovendien overal vriezen. Daarom waarschuwt het KMI ook met code geel voor gladheid tot morgenochtend.

Volledig scherm Code geel voor gladheid © KMI

Morgen wordt het, na een stevige vriesnacht met lokaal nevel of mist, vrij zonnig. De maxima liggen tussen -­3 en 0 graden in de Ardennen en liggen elders rond +1 of lokaal +2 graden. De zuidoostenwind is eerst zwak en wordt later overwegend matig. In de nacht naar dinsdag koelt het opnieuw sterk af en moeten we rekening houden met minima van ­-5 graden aan zee en ­-10 graden in de Ardennen.

“’s Nachts kan het goed afkoelen, waarbij de nacht van maandag op dinsdag het koudst zal zijn met minima van -5 tot misschien zelfs -10 graden”, verklaart weerman Frank Duboccage.

Vanaf dinsdag wordt er meer bewolking verwacht, en donderdag zou er kans zijn op een beetje sneeuw in het zuiden en een winterse bui aan zee.

Sneeuwpret

In Waime, in de provincie Luik, ligt vandaag al een laag sneeuw. Veel mensen trokken naar de regio voor de eerste sneeuwpret, zo is te zien op foto’s.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

KIJK. In de Hoge Venen kan je al genieten van het eerste sneeuwweekend

Volledig scherm Illustratiefoto. © ANP