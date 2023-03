WEERBERICHT. Maandag stijgt kwik tot 17 graden om nadien weer pijlsnel te zakken: maartse regen- en sneeuwbuien volgende week

Het weekend eindigt op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de nacht keert de regen terug. Het kwik wijst maandag nog tot 17 graden aan, maar zakt nadien pijlsnel, waardoor de maartse buien kunnen overgaan in sneeuwbuien. Dat meldt het KMI.

Zondagnamiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vrij zacht met maxima van 8 graden op de Hoge Venen en tot 13 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig tot vrij krachtig uit westelijke richting, aan zee vrij krachtig tot krachtig.

In de loop van de nacht trekt de hemel opnieuw dicht vanaf het westen en volgen er perioden van regen. Er zijn tegen de ochtend rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. De minima liggen rond 5 graden in de Hoge Venen en tot 10 graden elders in het land.

Volgende week

Maandag wordt het eerst zwaarbewolkt met periodes van regen. Daarna komen er opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden en buien. Er is ook onweer mogelijk. De wind zal een belangrijke rol spelen, met rukwinden tot 75 kilometer per uur in het binnenland en tot 90 kilometer per uur aan zee. Het wordt wel zeer zacht met maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen en 17 graden in het centrum van het land.

Dinsdagochtend is het nog 5 tot 9 graden, maar overdag daalt het kwik verder. Opklaringen worden afgewisseld met buien die geleidelijk een winters karakter aannemen. Er zijn eerst sneeuwbuien op de hoogten van de Ardennen, maar in de nacht van dinsdag op woensdag kan er ook elders in het land sneeuw vallen. De wind zwakt dinsdag in de loop van de dag af.

Woensdag start naar verwachting nog met enkele sneeuwbuien. In de loop van de dag vallen er stilaan meer regenbuien, maar in de Ardennen blijven de buien winters van karakter. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en plaatselijk 8 graden in het westen van het land. De dagen nadien zouden de temperaturen weer hoger liggen, maar het blijft regenachtig, verwacht het KMI.