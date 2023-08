WEERBERICHT. Lokaal felle buien met onweer en rukwinden: code geel in heel het land, noodnummer 1722 geactiveerd

UpdateDe zomer maakt volgende week zijn rentree, maar dit weekend moeten we nog even op de tanden bijten. Weerman David Dehenauw voorspelt vandaag wisselend tot vaak zwaarbewolkt weer met regen vanuit het westen. Tegen de avond krijgen we soms buien, die lokaal fel kunnen zijn, met onweer en rukwinden. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor de regen in heel het land en Binnenlandse Zaken activeerde het noodnummer 1722 voor niet-levensbedreigende storm-en waterschade. De temperatuur schommelt tussen 15 en 19 graden.

Code geel blijft nog van kracht tot morgenvroeg 2 uur. Tussen vanmiddag en de nacht van zondag op maandag kunnen de neerslaghoeveelheden volgens het KMI oplopen naar waarden tussen 10 en 30 liter per vierkante meter en zeer plaatselijk tussen 30 en 50 liter per vierkante meter (in de Ardennen). Elders valt er op meerdere plaatsen meer dan 25 liter per vierkante meter.

De meeste buien zijn vanavond en vannacht voor het westen en het zuiden, terwijl het in het noordoosten droger is. De minima liggen tussen 11 en 14 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig en wakkert op het einde van de nacht aan. Aan zee kunnen de rukwinden oplopen tot 75 en zelfs 85 kilometer per uur.

Morgen is het vaak zwaarbewolkt en zeer winderig met regen of buien, eventueel met enkele donderslagen. In de loop van de namiddag of avond wordt het over het westen mogelijk droger met soms opklaringen. Het is opnieuw koel met maar maxima van 12 tot 18 graden.

Er waait er een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige of tijdelijk zeer krachtige wind uit noordwest tot west. Het KMI verwacht rukwinden tot 70 kilometer per uur in het binnenland en 85 kilometer per uur aan zee. Van 2 uur ‘s morgens tot na middernacht is aan zee ook code geel van kracht voor de wind.

Maandag begint het weer te keren en wisselen zon en wolken elkaar af. Tussendoor worden nog enkele buitjes verwacht, maar veel minder dan tijdens het weekend. Bij maxima van 15 tot 20 graden wordt het iets zachter.

Dinsdag is het opnieuw wisselend bewolkt met enkele lichte geïsoleerde buien. De maxima klimmen stilaan naar waarden tussen 16 en 21 graden.

Woensdag kunnen de restanten van een storing leiden tot bewolkte perioden en wat lichte regen. In de loop van de namiddag neemt de zon het over met maxima rond 23 graden in het centrum.

Op donderdag en vrijdag blijft de kans op neerslag zeer beperkt. Er zijn regelmatig zonnige perioden bij zomerse temperaturen rond 26 graden in het centrum.