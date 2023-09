WEERBERICHT. Kwik stijgt opnieuw boven 30 graden

Ook vrijdag blijft het zonnig en zeer warm. Het kwik klimt naar waarden tussen 26 graden Celsius in de hoge Ardennen en 31 graden in de meeste andere streken, zo voorspelt het KMI.

Vrijdagavond en -nacht blijft het rustig en helder. De temperaturen dalen tot 14 à 19 graden. De wind blijft zwak en veranderlijk. Hier en daar kan een beetje nevel of mist ontstaan, voornamelijk in het westen van het land.

Ook het weekend heeft zon en warmte op het menu. Zaterdag is een beetje ochtendgrijs niet uitgesloten, vooral in de kuststreek en langs de Schelde. De maxima liggen rond 26 graden in de hoge Ardennen, rond 27 graden aan zee en tussen 30 en 32 graden in de meeste andere streken.

Zondag blijft het zonnig, met geleidelijk wat meer hoge wolkenvelden. Het blijft warm met maxima tussen 26 graden in de Hoge Venen en 31 graden op verscheidene plaatsen in Vlaanderen. De wind is meestal zwak tot soms matig uit zuidzuidoost.

Maandag begint nog zonnig, maar met geleidelijk meer hoge bewolking. In de loop van de dag verschijnen er ook meer stapelwolken en groeit de kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee en 28 graden in het centrum. Tijdens de nacht van maandag op dinsdag kunnen felle onweersbuien over het land trekken.

Dinsdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden en mogelijk felle (onweers)buien. Het wordt gevoelig koeler, met nog maxima tussen 19 en 24 graden. Woensdag begint met nog veel bewolking en buien, maar geleidelijk wordt het droger met meer opklaringen. De maxima dalen verder tot 22 graden in het centrum. Donderdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden met buien, met maxima rond 24 graden in het centrum.

KIJK. Weerbericht 5 september