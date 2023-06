WEERBERICHT. Kwik loopt vandaag op tot 31 graden, opnieuw zomerse week voor de boeg

De zon is vandaag volop aanwezig, al is er hier en daar kans op hoge wolkensluiers. Aan zee kan de dag nog grijs beginnen. Het wordt opnieuw zeer warm met maxima van 30 of 31 graden in het centrum. Aan zee en op Ardense toppen is het wat koeler met 25 of 26 graden. In het westen waait de wind zwak tot matig uit westelijke tot noordwestelijke richting. Elders is de wind zwak tot vaak matig uit oost tot zuidoost.

Morgen wordt het zonnig met wat hoge wolkenvelden. Waarschijnlijk zal de grens van 30 graden nergens meer bereikt worden, maar met maxima tussen 23 graden in de Hoge Venen en 28 of lokaal 29 graden in Vlaanderen houdt de hittegolf gewoon aan. De wind waait matig.

Woensdag begint met veel zon. In de namiddag verschijnen er stilaan stapelwolken. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 22 of 23 graden in de Ardennen en tot 27 of 28 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Donderdagochtend is het zonnig, maar ‘s middags verschijnen er in de meeste streken stapelwolken. Het zou wel overal droog moeten blijven. De maxima schommelen tussen 22 en 28 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind, krimpend naar het noorden.

Vrijdag wordt opnieuw een stralende dag, met vooral ten zuiden van Samber en Maas kans op wat wolkenvelden. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het noorden.

Ook het weekend belooft zonnig en warm te worden, met temperaturen boven de 25 graden.

Lees ook:

KIJK. Factor 10 of factor 50? Dit betekenen de cijfers op je zonnecrème en zo bepaal je welke je het best gebruikt