WEERBERICHT. Kwik loopt in Ukkel op tot 31,2 graden, goed voor nieuw dagrecord

Het kwik bereikte in Ukkel vandaag maar liefst 31,2 graden en dat is goed voor een nieuw dagrecord. Het vorige dagrecord van 30,2 graden in 2006 werd met een volledige graad verbroken. Niet alleen in Ukkel was het vandaag al warm. Dankzij een zwakke oostelijke luchtstroming kunnen ook elders de temperaturen weer vlot boven de 30 graden klimmen, tot wel 32 graden.

KIJK. Dit zei weervrouw Jill Peeters gisteren over het warme weer van de komende dagen

De dag begon vandaag eerst zonnig. In de loop van de dag ontstonden er stapelwolken met eventueel over het westen en het zuidwesten enkele lokale onweersbuien. Het blijft zeer warm en zwoel met maxima rond 26 graden op de Hoge Venen en van 29 tot 31 of lokaal 32 graden elders. Ook aan zee is het nu zeer warm. Er waait een zwakke tot meestal matige wind uit oost tot zuidoost, meldt het KMI.

In Ukkel was vanmiddag een temperatuur van 31,2 graden te meten, schrijft onze weerman David Dehenauw op Twitter. Dat overschrijdt met gemak het dagrecord uit 2006 (30,2) en betekent dus dat het vandaag de warmste 11 juni is sinds het begin van de metingen.

“Op hoogte bevindt zich een luchtsoort die met de krachtige zon snel kan opwarmen. Zo mogen we vandaag op veel plaatsen in ons land opnieuw tropische temperaturen verwachten”, klinkt het bij weerdienst NoodweerBenelux. Die waarschuwt opnieuw voor “een hoge UV-index” waardoor het aan te raden is om regelmatig de schaduw op te zoeken. Het is ook belangrijk om de huid goed te beschermen met zonnecrème.

Hoogste kans op onweer over het westen

In de loop van de namiddag berekenen weermodellen toenemende onstabiliteit nabij de Frans-Belgische grens. De hoogste kans op enkele regen- en onweersbuien situeert zich over het westen van België, bevestigt NoodweerBenelux. “Deze buien kunnen lokaal pittig zijn met veel regen op korte tijd en felle windstoten”, aldus Roose.

Vanavond en in de nacht verdwijnt de kans op onweer over het westen en het zuidwesten snel. Het wordt vrijwel helder met minima van 14 tot 20 graden. In de Westhoek zijn er enkele lage wolkenvelden mogelijk.

En na het weekend?

Na het weekend behouden we een overwegend droog en zomers weerbeeld met elke dag kwikstanden tot 25 graden of iets meer. Telkens opnieuw wordt de invloed van een hogedrukgebied versterkt in de buurt van West-Europa. Droogte en hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar blijven dan ook aan de orde. “Van een weersomslag is voorlopig geen sprake”, besluit NoodweerBenelux.

Maandag wordt het opnieuw zonnig met enkele stapelwolken in de loop van de dag. De maxima schommelen in de meeste streken tussen 28 en 31 graden. In de Ardennen noteren we maxima van 25 tot 27 graden. Maandagavond verdwijnen de stapelwolken geleidelijk en tijdens de nacht wordt het meestal helder of lichtbewolkt. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Dinsdag is het zonnig met enkel wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 23 graden op de Hoge Venen en aan de kust en tot 27 of 28 graden in Vlaanderen.

Woensdag begint met veel zon. In de namiddag verschijnen er stilaan stapelwolken. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 22 of 23 graden in de Ardennen en tot 27 of 28 graden in Vlaanderen.

Donderdag verschijnen er opnieuw stapelwolken in de loop van de namiddag. In het oosten van het land is een lokale bui niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 22 en 28 graden.

Vrijdag is het opnieuw zonnig met kans op enkele wolken over het Ardens reliëf. De maxima dalen lichtjes door een meer maritieme stroming en liggen tussen 19 en 26 graden.

Zaterdag blijft het vrij zonnig met maxima tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in het binnenland. Mogelijk vergroot op het einde van de dag de kans op enkele lokale (onweers)buien.