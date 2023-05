WEERBERICHT. Kwik klimt niet hoger dan 15 graden

WEERBE­RICHT. Eerst nog opklarin­gen, maar later kans op felle buien, temperatu­ren tot 16 graden

Het wordt vandaag eerst droog met op vele plaatsen mooie opklaringen. In de loop van de dag krijgen we echter regen en felle buien vanaf het zuiden. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden, meldt het KMI. Vanavond is het tijdelijk droog met opklaringen. Later vannacht is er opnieuw veel bewolking met enkele buien, vooral naar het eind van de nacht toe. De minima liggen komende nacht tussen 4 en 9 graden.