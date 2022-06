WEERBERICHT. Kwik gaandeweg weer omhoog

Franse hulpdien­sten hebben handen vol door stormach­tig weer, nummer 1722 geacti­veerd voor mogelijke storm- of waterscha­de in Wallonië

De Franse hulpdiensten hebben de voorbije uren de handen vol gehad doordat de kust aan de Atlantische Oceaan geteisterd werd door stormachtig weer. Meer naar het noorden toe, in Normandië, kwam een kitesurfer om het leven die verrast werd door een windvlaag. In ons land wordt het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, geactiveerd wegens risico op storm- of waterschade. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken zondag. Dat risico is er voornamelijk in Wallonië.

19 juni