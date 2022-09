WEERBERICHT. Koufront trekt land binnen, komende dagen zakt kwik naar amper 12 graden

Vandaag begint droog, met in het oosten een gesluierde zon en in het westen veel bewolking. In de loop van de dag wordt het overal zwaarbewolkt vanaf het westen, met in de namiddag geleidelijk regen in het noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden, met een lokale uitschieter tot 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

Vanavond en vannacht dringt de storing verder het land binnen. Het wordt zwaarbewolkt tot betrokken met bij tussenpozen lichte regen over het centrum en meer intense regen in het westen. In het oosten blijft het voor het grootste deel droog. De minima liggen tussen 7 graden in de hoge Ardennen en 12 graden in Laag-België. De wind waait zwak uit veranderlijke of zuidelijke richting.

Zaterdag is het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. Vooral in het westen van het land lijkt de neerslag vaak intenser te zijn en kan er lokaal vrij veel regen vallen. In het uiterste oosten van het land blijft het dan weer zo goed als droog. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. De wind is lange tijd zwak en veranderlijk; in de loop van de namiddag kiest hij voor de noordoostelijke sector en neemt hij wat toe.

Zondag is het droog met wolkenvelden en brede opklaringen, behalve ten zuiden van Samber en Maas, waar het ‘s ochtends nog zwaarbewolkt is met regen. Terwijl de regenzone wegtrekt naar het zuidoosten, kunnen er in het noordwesten van het land een aantal buien verschijnen van over de Noordzee. De maxima liggen tussen 12 en 14 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 14 en 17 graden elders. De wind waait meestal zwak uit noordoost, geleidelijk krimpend naar noordwest tot noord.

Maandag wordt het vanaf het noordwesten betrokken met regen, die vooral in het westen overvloedig zou kunnen zijn. In het uiterste zuidoosten blijft het nog lange tijd droog met soms opklaringen. De maxima liggen tussen 11 en 14 graden. De wind waait meestal matig uit zuidzuidwest en neemt in de loop van de dag toe naar matig tot vrij krachtig in het binnenland en naar vrij krachtig tot soms krachtig aan zee.

Dinsdag is het vaak zwaarbewolkt met buien, die soms pittig kunnen zijn. De maxima liggen rond 13 graden in het centrum. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit west tot noordwest. Woensdag blijft het wisselvallig met perioden van regen of buien met mogelijk veel neerslag, bij maxima rond 11 of 12 graden in het centrum. Donderdag wisselen opklaringen af met wolkenvelden, waarin buien tot ontwikkeling kunnen komen. De maxima liggen dan rond 13 graden in het centrum.

