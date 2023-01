WEERBERICHT. Koude dagen houden aan, nog meer sneeuw in Ardennen

Op vele plaatsen is het deze middag zonnig, met daarnaast ook wel al lage bewolking over het noorden van het land. Die lage wolken zijn afkomstig uit Nederland en trekken geleidelijk verder naar het zuiden. Over het noordoosten is wat lichte sneeuwval mogelijk. De maxima liggen tussen -4 en 0 graden in de Ardennen, iets boven het vriespunt elders in het oosten, tussen 1 en 3 graden in het centrum en westen en tot 4 graden aan zee.

Zaterdagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt met soms lichte sneeuwval. In de Ardennen is de sneeuwval intenser en kan er 1 tot 3 cm extra vallen, vooral op de Hoge Venen. Over het uiterste westen kan de bewolking breken op het einde van de nacht. Het gaat opnieuw vriezen met minima van -4 of -5 graden in de Ardennen en -1 tot -3 graden elders.

Het blijft zondag op de meeste plaatsen grijs, met soms wat lichte sneeuwval. In de Ardennen kan er nog 1 of 2 cm bijkomen en in de Hoge Venen zelfs 4 of 5 cm. Over het westen blijft het meestal droog met mogelijk enkele opklaringen aan de kust. De maxima liggen tussen -4 graden en -1 graad in de Ardennen, tussen -1 en 2 graden in het centrum en tussen 2 en 5 graden in het westen.

Maandag hangt er de hele dag veel lage bewolking, waardoor we de zon weinig of niet zullen zien. De maxima liggen tussen 0 en -2 graden in de Ardennen, 2 en 4 graden elders en tot 5 graden aan zee. Ook dinsdag en woensdag krijgen we grijs weer met maxima in dezelfde grootteorde.