WEERBERICHT. Komende dagen minder warm, maar volgende week klimt het kwik naar 35 graden of meer

Volgende week temperatu­ren tot 30 of 40 graden? Waarom is er zoveel verschil tussen weermodel­len? Onze weten­schaps­ex­pert legt uit

Momenteel zijn het nog lentedagen, maar vanaf volgende week schakelen we over naar zomerse maxima van minstens 25 graden Celsius. Tegen het weekend mogen we ons misschien aan 30 graden Celsius of meer verwachten. Het Amerikaanse model sprak eerder deze week zelfs even over temperaturen die de 40 graden overstegen. Al nemen we dat best met een korrel zout. Maar waarom zit er zoveel verschil tussen al die weermodellen? En waarom is het weer zo moeilijk te voorspellen? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.

6 juli