WEERBERICHT. Komend weekend begint zomertijd, maar het weer blijft winters

Wie op zacht lenteweer zit te wachten, is eraan voor de moeite. De lente is immers nog lang niet in zicht. Vandaag wordt een zwaarbewolkte dag, met perioden van regen vanaf het westen. En dat zal de komende dagen niet veel anders zijn, meldt het KMI.

Vandaag halen we maxima van 9 tot 13 graden: een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar, stipt het KMI aan. Er waait een matige tot vrij krachtige wind, met pieken tot 60 kilometer per uur en lokaal zelfs tot 70 kilometer per uur. Ook 's nachts zijn er perioden van regen. De minima liggen dan tussen 7 en 11 graden.

Ook morgen wordt het zwaarbewolkt, met soms wat regen. De maxima schommelen rond 15 graden. Het gaat opnieuw vrij hard waaien, met rukwinden tot 60 kilometer per uur. In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het harder regenen en is er ook meer wind.

Vrijdag wordt het wisselvallig. Na een bewolkte en regenachtige ochtend in het oosten zijn er overal opklaringen. Maar er ontwikkelen zich ook buien die stevig en lokaal zelfs onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 9 en 14 graden. Er staat een vrij krachtige wind, met pieken tot 60 kilometer per uur.

Komend weekend – in de nacht van zaterdag op zondag – begint de zomertijd. Maar zomers gaat het nog lang niet worden. Het weer gaat zelfs terug in “winterstand”, zo meldt Weeronline. Het weekend wordt regenachtig en de zon laat zich amper zien. Zaterdag is er ook kans op enkele donderslagen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig bij maxima rond 12 graden in het centrum. Ook zondag wordt een zwaarbewolkte en regenachtige dag met maxima rond 10 graden.