WEERBERICHT. Koelere dag, weekend wordt zomers en volgende week gaan we weer vlotjes over 30 graden

Vandaag is het eerst wisselend tot zwaarbewolkt, met mogelijk enkele buien in het westen. In het zuidoosten kunnen nog tijdelijk enkele regen- of onweersbuien vallen. Tot 10 uur geldt in de provincie Luxemburg code geel voor onweer. In de loop van de dag wordt het overal droog met meer opklaringen. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit het noorden tot noordwesten. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 à 24 graden in de Kempen.