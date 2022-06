WEERBERICHT. Koelere dag, maar daarna stijgt kwik weer en donderdag kunnen we opnieuw 30 graden passeren

Er bevindt zich vanochtend onstabiele lucht over het zuidoosten van ons land met (onweerachtige) neerslag. In de provincies Luik, Namen en Luxemburg geldt tot 10 uur zelfs code geel, met kans op hevige neerslag en rukwinden. Een storing verlaat in de loop van de dag onze streken en daarna stroomt er koelere en stabiele Noordzeelucht over België, meldt het KMI.

In Vlaanderen is het eerst gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In de namiddag wordt het overal droog met brede opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en in Hoog-België en 21 of 22 graden in het centrum en Belgisch Lotharingen. De wind is meestal matig uit noordelijke richtingen.

Vanavond en vannacht is het rustig en vrijwel helder. Op het einde van de nacht verschijnen hoge sluierwolken vanuit het zuiden. Het wordt vrij fris met minima van 6 graden in de Hoge Ardennen tot 10 graden in Vlaanderen. De zwakke tot matige noordenwind draait stilaan naar het oosten.

Morgen is het eerst vrij zonnig met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag komen er meer wolken opzetten vanuit Frankrijk, met vooral ten zuiden van Samber en Maas enkele buien. De maxima schommelen van 19 graden aan zee en in Hoog-België en 23 à 24 graden in de meeste andere streken tot 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig uit oostelijke richtingen.

Woensdag wordt zonnig en droog weer verwacht. Over het uiterste zuiden komen meer wolken voor, met eventueel een bui in de loop van de namiddag. De maxima schommelen tussen 20 graden aan zee, 25 à 26 graden in het centrum en 27 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.

Donderdag is het eerst zonnig. In de loop van de namiddag wordt het onstabiel vanuit Frankrijk, met eerst buien over het zuidelijk deel van België. Over het noorden blijft het lang zonnig en meestal droog tot de late namiddag of de avond. Sommige buien kunnen stevig zijn met kans op onweer. De maxima liggen rond 23 graden aan zee en tussen 25 en 30 of 31 graden in het binnenland. Er waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen.

Vrijdag is het wisselvallig met soms opklaringen, maar vooral na de middag zijn er ook buien met kans op onweer. We halen maxima van 20 graden aan zee tot 26 graden in de Kempen.

Zaterdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met enkele lokale buien, mogelijk met een paar donderslagen. De maxima schommelen tussen 18 en 24 graden.

Zondag verwachten we perioden van regen of buien, mogelijk nog steeds met onweerachtig karakter. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.