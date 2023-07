WEERBERICHT. KMI waarschuwt met code geel voor intense regenbuien, nummer 1722 geactiveerd voor wateroverlast

Het is vandaag vaak zwaarbewolkt tot betrokken met in de voormiddag soms lichte regen. In de namiddag valt er vooral over het centrale en oostelijke deel van het land neerslag. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 voor storm- en waterschade waarvoor de bijstand van de brandweer nodig is.

De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen, 20 of 21 graden in het centrum en 23 graden in het noordwesten, meldt het KMI. De zuidwestenwind is matig tot vaak vrij krachtig, en tot zelfs krachtig aan zee, met pieken tot 50 à 65 km/uur.

Het KMI waarschuwt voor regen die soms intens en langdurig kan zijn, eventueel met een onweerachtig karakter. In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Henegouwen en in Brussel is daarom code geel van kracht van zondagnamiddag tot en met maandagochtend.

Wie bijstand wil kan een aanvraag indienen via www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Het noodnummer 112 is voorbehouden voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Zondagavond en -nacht bereikt een actievere storing ons land vanaf Frankrijk. Ze brengt perioden van soms aanhoudende regen en enkele donderslagen met zich mee. Deze laatste verwachten we vooral in het westen en het centrum van het land. Het oosten en zuidoosten blijven in eerste instantie gespaard van de vele regenval, maar uiteindelijk worden ook deze gebieden getroffen maandagvoormiddag. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 15 tot 18 graden elders. De zuidwestenwind is vaak matig.

Maandag start grijs met in de meeste streken perioden van regen. In de loop van de dag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt vanaf het westen met soms buien. Lokaal kan er veel neerslag vallen, en ook onweer is mogelijk. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden. De matige tot bij momenten vrij krachtige zuidwestenwind draait aan het einde van de dag naar het noordwesten over het westen van het land en naar het westen in de overige streken. We verwachten rukwinden tot 60 km/uur.

Dinsdagochtend is er in het uiterste zuidoosten van het land nog kans op een vrij actieve regenzone. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met nog enkele buien. Met maxima tussen 15 en 20 graden blijft het koel voor de tijd van het jaar.

Ook woensdag, donderdag en vrijdag wordt regen voorspeld en blijft het kwik kwakkelen met maxima van 16 tot 20 of 21 graden.

Volgend weekend verlaat de regenzone geleidelijk ons land via het oosten. Maar ook dan liggen nieuwe buien op de loer. In de meeste streken liggen de maxima dan rond 21 of 22 graden bij een voelbare wind uit west tot zuidwestelijke richting.