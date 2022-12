WEERBERICHT. KMI verwacht regen en rukwinden tot 80 kilometer per uur, kwik stijgt tot 13 graden

Op het einde van de ochtend trekt er een regenzone ons land binnen, die in de namiddag in de richting van Duitsland en Nederland trekt. In het zuiden blijft het echter regenen, terwijl het elders droog wordt met opklaringen in het westen en later ook centrum van het land. De maxima worden tegen de avond bereikt en liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in het westen van het land, aldus het KMI.

De zuidenwind neemt toe en wordt soms krachtig in het binnenland en tijdelijk zeer krachtig aan zee. Achter de regenzone draait de wind naar het zuidwesten. De rukwinden lopen op naar 70 en plaatselijk 80 kilometer per uur. Vanavond wordt het snel zwaarbewolkt met perioden van regen vanaf het zuiden.

Volgende nacht trekt de neerslagzone geleidelijk naar het noordwesten van het land. De wind wakkert aan en wordt vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur. De minima liggen vanavond tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 12 à 13 graden in Vlaanderen. In de loop van de nacht wordt het enkele graden zachter.

Oudejaarsdag

Morgen wordt het zwaarbewolkt en grijs met perioden van regen. Vooral in het noordwesten valt er vaak regen. In de loop van de dag wordt het droger vanaf het zuidoosten. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen er enkele opklaringen verschijnen. Oudejaarsdag wordt uiterst zacht met maxima van 12 à 13 graden op de Ardense Hoogten en 16 graden in Vlaanderen, mogelijk zelfs 17 in de Kempen. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig tot soms krachtig met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur.

Op Nieuwjaar is het nog altijd zeer zacht en krijgen we nog steeds neerslag te verduren, aldus nog het KMI. De maxima klimmen naar zo’n 12 graden in het centrum van het land bij een matige zuidwestenwind.

KIJK. “Op 31 december zou het wel eens 16 graden kunnen worden”, voorspelt ook VTM-weerman Frank Duboccage.

