WEERBERICHT. KMI kondigt ‘code GEEL’ af voor onweer vanaf 16 uur: risico op veel neerslag, felle rukwinden en korrelhagel

KIJK. Frank Duboccage voorspelt warmer weer, maar er komt ook regen aan

Vanochtend is het op verschillende plaatsen zwaarbewolkt met nog wat lichte regen in het westen, maar er zijn ook al zonnige periodes, vooral in het oosten. Geleidelijk breiden de opklaringen zich uit, maar ontwikkelen zich ook stapelwolken in de namiddag met enkele pittige buien, lokaal met onweer.

Het wordt warmer met in de late namiddag maxima tussen 12 graden op de Ardense hoogten en 14 tot 16 graden elders, lokaal in de Kempen tot 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, ruimend naar het zuidoosten. In de avond wordt de wind zwak veranderlijk maar tijdens onweer kunnen er rukwinden voorkomen.

Pittige buien

Vanavond vallen er vooral in het noorden nog een paar pittige buien, maar vanuit het zuiden wordt het droog met opnieuw bredere opklaringen. Vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en blijft het droog. Er kunnen enkele mistbanken voorkomen. De minima liggen tussen 2 en 4 graden in het westen en 3 tot 7 graden elders. De wind waait zwak uit veranderlijke richting of uit het zuidoosten, in de Ardennen vaak matig.

Zaterdag begint met zonnige periodes, maar het wordt snel zwaarbewolkt met regen vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 12 graden in het westen, 14 graden in het centrum en tot 16 graden in het oosten. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuiden bezuiden Samber en Maas met daar windstoten rond 55 kilometer per uur. Elders waait het meestal zwak uit veranderlijke richting.

Zondag is het vaak bewolkt met periodes van regen of buien. De maxima liggen tussen 10 en 14 graden bij een matige wind, aan zee soms vrij krachtig, uit het zuidwesten tot westen.

Maandag wordt het vaak zwaarbewolkt en regent het af en toe nog wat licht. Het wordt wat frisser met maxima van 11 of 12 graden in het centrum. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met soms een streep zon, maar er vallen ook nog enkele buien. De maxima liggen tussen 5 en 12 graden bij een matige noorden- tot noordoostenwind.

Woensdag lijkt droog te verlopen door de nabijheid van een hogedrukgebied. Er hangen wel er nog vrij veel wolkenvelden en het wordt een graad of 11 in het centrum. Donderdag verloopt waarschijnlijk droog en vrij zonnig met maxima die naar zo’n 15 graden klimmen op veel plaatsen.

KIJK. Factor 10 of factor 50? Dit betekenen de cijfers op je zonnecrème en zo bepaal je welke je het best gebruikt: