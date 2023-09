WEERBERICHT. Kletsnatte eerste schooldag: KMI waarschuwt met code geel voor hevige regen

UPDATE WEERBE­RICHT. Bewolking en buien dreigen een stokje te steken voor een zonnig en warm wekend

Er is zaterdagnamiddag nog veel bewolking met neerslag in de zuidoostelijke helft van het land. In het noordwesten zijn er mooie, zonnige perioden, die zich geleidelijk over heel het land uitbreiden. De temperaturen liggen rond 22 graden aan zee en tussen 23 en 27 graden elders, voorspelt het KMI. Komende nacht wordt het lichtbewolkt tot helder. De minima liggen tussen 14 en 18 graden. Er staat weinig wind.