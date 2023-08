WEERBERICHT. Kans op felle buien en onweer met rukwinden tot 70 kilometer per uur

WEERBE­RICHT. Zon en wolken wisselen elkaar de komende dagen af

Het is maandagnamiddag bewolkt, met ten noorden van de Samber en Maas een toenemende kans op buien. In het zuiden en oosten van het land blijft het vaak droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Aan zee zijn er rukwinden mogelijk van 50 tot 60 kilometer per uur, meldt het KMI.