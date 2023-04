WEERBERICHT. Kaap van 20 graden komt eindelijk in zicht

KIJK. “De dag start zonnig, maar een zeebries zal voor afkoeling zorgen”

Deze namiddag blijft het droog en zonnig met de vorming van stapelwolken. Het wordt vrij zacht met maxima van 13 of 14 graden in de Hoge Venen tot 17 of 19 graden in Vlaanderen bij een matige oostelijke wind. Aan zee draait de wind in de loop van de namiddag naar noordoost en zakken de temperaturen van 17 naar 13 graden.

Vanavond is het droog en gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de nacht komen er meer wolkenvelden het land binnen en is een lokaal buitje niet uitgesloten. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 tot 10 graden in de grotere agglomeraties.

Morgen is het ‘s ochtends bewolkt met eventueel een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt vanaf het westen, met stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een bui, die onweerachtig kan zijn. Aan zee en in het uiterste westen blijft het mogelijk volledig droog. De maxima liggen tussen 13 en 15 graden aan zee en in de Ardennen, en 15 tot 18 graden elders in het land.

Morgenavond wisselen opklaringen af met wolkenvelden en kunnen er nog enkele lokale buien vallen. In de nacht van maandag op dinsdag wordt het zwaarbewolkt met lage bewolking vanaf het noorden. Lokaal is ook wat motregen mogelijk, vooral over het Ardense reliëf. De minima liggen tussen 6 en 9 graden.

Dinsdag is het eerst grijs met kans op wat motregen, vooral in de Ardennen waar lage wolken ook het zicht kunnen belemmeren. In de loop van de dag breekt het wolkendek geleidelijk open en verschijnen er geleidelijk opklaringen. Aan zee is dat al vlug het geval. In de Hoge Venen kan eventueel nog een buitje vallen. Het wordt frisser met maxima van 9 graden in de Hoge Venen en 13 tot 14 graden in het centrum van het land en Belgisch Lotharingen. Er waait een matige noordelijke wind.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Woensdag blijft het droog en wordt het overwegend zonnig met soms wat meer wolkenvelden. In het noorden van het land wordt het mogelijk tijdelijk zwaarbewolkt. De wind wordt matig uit oost tot noordoost. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 13 à 14 graden in het centrum van het land.

Donderdag krijgen we een mooie en zachte dag, maar veel hoge en middelhoge bewolking. In de late namiddag is een lokaal spatje regen mogelijk, ‘s avonds trekt een storing van zuidwest naar noordoost over het land met regen. Het wordt zacht bij maxima van 15 à 16 graden in de Hoge Venen tot lokaal 20 graden in het centrum.

Vrijdag wordt het wisselvallig met in de loop van de dag buien en tussendoor opklaringen. In de namiddag kan het in het binnenland ook tot onweer komen. We halen maxima van 13 tot 17 graden.

Volgend weekend lijkt een Atlantische depressie ten zuiden van ons land door te trekken richting Middellandse Zeegebied en blijft het wisselvallig met meestal veel bewolking en nu en dan regen of buien. Tussendoor zouden er ook langere droge momenten zijn. De maxima komen uit tussen zo’n 13 graden in de Hoge Ardennen en 16 à 17 graden in Vlaanderen.

De komende twee weken lijkt het wisselvallig te blijven met geregeld regen- en buienzones vanaf het westen (mogelijk met onweer), maar tussendoor ook drogere perioden. De maxima liggen in het centrum doorgaans rond 17 à 18 graden, wat vrijwel normaal is voor deze tijd van het jaar.