WEERBERICHT. Hoogdagen voor liefhebbers van wisselvallig weer

Morgen/vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag steeds frequentere buien. Vooral aan zee kunnen de buien gepaard gaan met een donderslag. Het wordt vrij fris met maxima tussen 10 en 13 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden elders. De wind zal bovendien nadrukkelijk aanwezig zijn. De wind waait in het binnenland matig uit het noordwesten, met rukwinden tot 50 km/u. Aan zee staat er een vrij krachtige tot krachtige noordwestenwind met rukwinden tot 60 km/u.

Zaterdag blijft het wisselvallig met in de voormiddag afwisselend opklaringen en wolkenvelden en vooral in de Ardennen en aan zee enkele buien. Later wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt met buien. De maxima schommelen tussen 10 en 16 graden bij een matige of aan zee vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten.

Ook zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt met vooral in het noorden en oosten van het land kans op enkele buien. In het zuidwesten, langs de Franse grens, blijft het op een lokaal buitje na droog. De maxima liggen tussen 10 en 16 graden. Er staat een matige tot vaak vrij krachtige en aan zee krachtige wind uit noordwestelijke richtingen.

Maandag begint met plaatselijk brede opklaringen en, vooral ten zuiden van Samber en Maas, ochtendgrijs. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten kans op enkele buien. Elders is de kans op buien eerder klein. De maxima liggen tussen 12 en 17 of 18 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten.