WEERBERICHT. Hittegolf nu ook officieel: zonnig weekend met temperaturen tot 35 graden

WEERBE­RICHT. Heetste zomerdagen bijna achter de rug? “Volgende week volgt regen. Maar waar en hoeveel is onzeker”

Komend weekend schuilt u het best nog even in de schaduw van bomen, vlak bij een airco of in de koelafdeling van de lokale supermarkt. Vanaf maandag koelt het enigszins af en gaat het zowaar regenen. Is het gedaan met de hete zomer? David Dehenauw, hoofdmeteoroloog van het KMI, blikt vooruit op de komende weken in België en de rest van Europa.

12 augustus