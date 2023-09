WEERBERICHT. Hittegolf nadert in bijna alle provincies met opnieuw stralende dag en temperaturen tot 31 graden, veel ozon in de lucht

Update Leidt de omegablok­ka­de ons land naar een hittegolf? Dit kunnen we verwachten

Terwijl ze in Griekenland en Bulgarije wegspoelen onder massale hoeveelheden regen, genieten we hier van een heerlijke nazomer. Dat hebben we te danken aan de omegablokkade. Onze weerman David Dehenauw legt uit wat het weerfenomeen juist is en welk weer we de komende dagen kunnen verwachten. “Wie ‘in’ de letter omega zit, heeft geluk.” En dat is precies waar ons land momenteel ligt.