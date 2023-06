WEERBERICHT. Hittegolf na 10 dagen voorbij - Vooral boven West-Vlaanderen kans op stevig onweer, al kan het ook elders losbarsten

Vanaf het westen neemt vandaag de bewolking toe en trekken enkele buien over ons land. In West-Vlaanderen geldt vanavond zelfs ‘code geel’ voor onweer. “Dat kan later uitgebreid worden naar andere provincies", waarschuwt weerman David Dehenauw. Die laat ook weten op Twitter dat de eerste landelijke hittegolf van het jaar na tien dagen officieel voorbij is. Het kwik haalde vandaag ik Ukkel maar een maximumtemperatuur van 24,4 graden, niet meer de nodige 25 graden.

KIJK. Weersvoorspellingen voor komende uren en dagen onzeker: “Ik heb me voor vanochtend vergist”

Vanavond en vannacht trekken er buien, soms vergezeld van onweer vanaf Frankrijk, door het land. De hevigste exemplaren lijken vooral het westen en mogelijk ook het centrum van het land te treffen. Hierbij kan er op een uur tijd 20 liter regen per vierkante meter vallen. Er kunnen ook rukwinden voorkomen. Het KMI kondigt in West-Vlaanderen ‘code geel’ af, wat betekent dat “waakzaamheid” geboden is. Ook in het centrale deel van België kan het onweren, maar momenteel verwacht het KMI daar in vergelijking met het westen minder actieve buien. “Later kan ‘code geel’ nog uitgebreid worden naar andere provincies", aldus Dehenauw.

Lees ook Droogterecord niet verbroken: na vier kurkdroge weken ziet ons land eindelijk terug regen

KIJK OOK. “Vanavond grote kans op onweer boven West-Vlaanderen”

Door het slechte weer heeft de FOD Binnenlandse Zaken ook het noodnummer 1722 geactiveerd. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Einde van de hittegolf

Daarnaast is de eerste landelijke hittegolf van 2023 na tien dagen afgelopen. Die hittegolf startte op 8 juni en duurte tot en met zaterdag. De maximumtemperatuur in Ukkel bedroeg vandaag namelijk geen 25 graden meer, en klom maar tot 24,4 graden, aldus Dehenauw op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het KMI spreekt van een landelijke hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt.

KIJK OOK. VIAS waarschuwt voor gladde wegen: “Regen na droogte zorgt voor gevaarlijke situatie”

Tijdens de nacht van zondag op maandag verwacht het KMI regen- en onweersbuien. Deze zullen vanaf Frankrijk over ons land trekken. Vooral in het westen en mogelijk ook het centrum van het land is er daarom grote kans op slecht weer.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met zonnige periodes en blijft het overwegend droog. De maxima liggen tussen 21 of 22 graden aan zee en 28 graden in de Kempen. Tijdens de nacht van maandag op dinsdag trekt er opnieuw een onweerszone vanuit Frankrijk ons land binnen.

Dinsdag blijft de voormiddag overwegend droog met opklaringen. In de loop van de namiddag komen er opnieuw regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk opzetten. Er kan plaatselijk hevig onweer voorkomen. De maxima liggen tussen 21 of 22 graden aan zee en in het zuidwesten tot 28 graden in de Kempen.

Woensdag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Een lokale bui is echter mogelijk, vooral in het centrum en het zuidoosten van het land. De maxima liggen rond of iets boven 25 graden in het binnenland en iets boven 20 graden aan zee.

Donderdag trekt een storing vanuit Frankrijk opnieuw ons land in met mogelijk veel regen en plaatselijk onweer. In het noordwesten valt er wellicht minder regen. Het wordt gevoelig koeler met maxima rond 21 graden in het centrum.

Droogterecord niet verbroken

De droogte in ons land, die al sinds 16 mei aanhoudt, is sinds zaterdag voorbij. In Ukkel is toen 0,1 millimeter regen gevallen. Hoewel er op de meeste plaatsen in België de afgelopen 31 dagen geen druppel regen meer is gevallen, hebben we het droogterecord dus niet verbroken. De langste periode zonder neerslag ooit was in 2007 en duurde in totaal 36 dagen.

Volledig scherm Het KMI kondigt voor vanavond 'code geel' voor onweer af in West-Vlaanderen. Waakzaamheid is geboden, klinkt het. © KMI