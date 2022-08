WEERBERICHT. Hittegolf gaat vandaag van start en zal 8 tot misschien zelfs 12 dagen duren: dit weekend temperaturen tot wel 35 graden

Naar alle waarschijnlijkheid begint vandaag de eerste hittegolf van het jaar, al kan die pas vrijdag officieel afgekondigd worden. De maxima liggen vandaag rond 23 of 24 graden op de Ardense hoogten, tussen 25 en 27 graden in het centrum en rond 28 of zelfs 29 graden in Belgisch-Lotharingen. Later deze week worden er dan weer temperaturen tot wel 35 graden verwacht: “We staan voor de warmste week van het jaar”, volgens weerman David Dehenauw.

Van een hittegolf is sprake wanneer de maximumtemperatuur in Ukkel 5 dagen lang niet onder de 25 graden duikt, met minstens 3 dagen waarop het warmer is dan 30 graden, legt weerman Frank Duboccage uit. “Gisteren klom het kwik in Ukkel maar tot 24,2 graden, dus de hittegolf is nog niet begonnen. Ik ga er van uit dat we die 25 graden vandaag wel zullen halen, en dan zijn we vertrokken”, voorspelt hij. “Woensdag, donderdag en vrijdag verwachten we dan tropische temperaturen van boven de 30 graden, dus vanaf vrijdag is er dan sprake van de eerste hittegolf van dit jaar”, aldus de weerman. Ook in het weekend, met temperaturen die tot zelfs 35 graden kunnen klimmen, blijft de hittegolf aanhouden. “Wat na het weekend volgt, dat is op dit moment nog onzeker. Begin volgende week zien we kans op onweer, al is het goed mogelijk dat de temperatuur boven de 25 graden blijft", zegt Duboccage.

In ieder geval moeten we ons opmaken voor een hittegolf die zeker acht tot mogelijk tien dagen zal duren. “Misschien zal die zelfs 12 dagen aanhouden, maar dan moeten alle factoren goed zitten”, voorspelt hij. “Al bij al krijgen we hier te maken met een ‘doodnormale’ hittegolf", zegt Duboccage.

Ter vergelijking: de langste hittegolf vond plaats in de zomer van 1947, toen ons land af te rekenen kreeg met een hittegolf van 19 dagen. In 2020 kreunde ons land tussen 5 augustus en 16 augustus 12 dagen lang onder een hittegolf. In 2018 leek het erop dat we het record van langste hittegolf zouden verbreken, maar het kwik dook op 28 juli één dag onder de 25 graden. Daardoor was er sprake van twee hittegolven, een van 13 tot 27 juli en een tweede van 29 juli tot 7 augustus.

Droogte

Of de droogte ook na het weekend zal aanhouden, daarvoor is het op dit moment dus nog te vroeg om voorspellingen te doen, denkt ook weerman David Dehenauw. “Op de weerkaarten zie ik signalen dat er vanaf 14 augustus neerslag kan vallen, al is dat nog niet erg overtuigend. Bovendien zal die neerslag sowieso niet voldoende zijn om de droogte tegen te gaan,” klinkt het.

Code oranje

Voor vandaag en morgen heeft het KMI een gele waarschuwing uitgevaardigd, voor het binnenland wordt die waarschuwing vanaf woensdag opgeschaald tot oranje.

Bij ‘code oranje’ voor hitte wordt opgeroepen om bepaalde maatregelen te nemen zoals regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.

Volledige weerbericht

Aan zee komt het kwik vandaag niet hoger dan 22 graden, dankzij een verkoelende wind uit het noorden tot het noordoosten. Ook in het binnenland waait de wind zwak tot matig uit noord tot noordoost, meldt het KMI.

Vanavond lossen de stapelwolkjes op en vannacht wordt de hemel zo goed als helder. De minima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 16 graden in Belgisch-Lotharingen. In de Ardense valleien kan het kwik lokaal wat dieper dalen. De wind waait zwak tot matig uit noord, ruimend naar noordoost. Aan zee en op de zuidelijke flank van de Ardennen waait de wind matig.

Morgen wordt het zonnig met ten hoogste enkele stapelwolken in Laag- en Midden-België of een paar hoge wolkensluiers. Het kwik bereikt zomerse waarden met maxima van 22 graden aan zee, 25 of 26 graden in de hoge Ardennen, 28 graden in het centrum en 30 graden in Belgisch-Lotharingen. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordoost tot noordnoordoost.

Woensdag is het zonnig en opnieuw iets warmer met maxima tussen 25 en 31 graden. Aan zee zorgt een matige zeebries voor wat verkoeling in de namiddag.

Donderdag komt er een streepje bij: van 26 tot 32 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Aan zee ontwikkelt er opnieuw een zeebries.

Vrijdag wordt het zonnig en erg warm. De maxima liggen tussen 27 en 33 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten tot noordoosten, met aan zee een matige zeebries in de namiddag.

Zaterdag blijft het zonnig en warme weer aanhouden. De maxima liggen rond of enkele graden boven 30 graden in de meeste streken. Lokaal kan het tot 35 graden worden. Zondag neemt de onzekerheid wat toe. Het zou volgens de laatste prognoses nog droog blijven met zon en enkele wolkenvelden en maxima tussen 30 en 35 graden.

Begin volgende week neemt de kans op enkele buien toe. Het zou maandag nog wel warm blijven bij maxima tussen 25 en 30 graden, in het oosten mogelijk wat meer.

