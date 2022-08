WEERBERICHT. Hitte blijft hangen in binnenland: Jill Peeters voorspelt rond 20 uur nog altijd 30 graden

“Wie nu aan de kust zit, zal wolken over zee zien hangen”, aldus weervrouw Jill Peeters. “Die flirten met de kustlijn, maar voor de rest zitten we in zonnige, subtropische lucht. Ook vannacht wordt het nog puffen en zweten, met vlot 20 graden in de steden.”

Morgen maakt de laaghangende bewolking in de kuststreek en de Westhoek snel plaats voor de zon. Elders is er sprake van hoge en middelhoge bewolking. In de loop of tegen het einde van de namiddag ontwikkelen er zich vooral in het zuidoosten en in mindere mate het centrum enkele lokale regen­- en onweersbuien. In het centrale deel van het land is het nog warm met maxima van 27 tot 30 graden. In de Ardennen haalt het kwik tussen 29 en 31 graden, in Belgisch Lotharingen rond 33 à 34 graden. In West­-Vlaanderen is het koeler met maxima van 22 tot 27 graden.

Morgenavond en in de nacht van donderdag op vrijdag vallen er vooral in het oosten van het land en gedeeltelijk ook het centrum regen- en onweersbuien. De hevigheid zal sterk verschillen van regio tot regio. Het westen van het land blijft hiervan mogelijk gespaard. De minima liggen tussen 13 en 20 graden.

Vrijdag verwacht het KMI vooral in de zuidoostelijke landshelft eerst nog regen­ en onweersbuien. “Lokaal kan het er met bakken uitvallen", waarschuwt Peeters. “De meeste neerslag verwacht ik wel in Wallonië.” Ook in het westen van het land is in de voormiddag een lokale bui mogelijk. In de namiddag wordt het overal droog met meer zon vanaf het westen. De maxima schommelen van 19 à 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 of 26 graden in Belgisch Lotharingen. Tijdens het weekend is het opnieuw droog en zonnig bij maxima van 20 tot 25 graden. Die droogte blijft volgens Peeters ook zeker aanhouden tot half augustus.

