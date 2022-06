WEERBERICHT. Hete zaterdag, maar afkoeling in het vooruitzicht

Vandaag wordt zonnig en erg warm met maxima tussen 30 en 35 graden, lokaal in het oosten wat meer. Aan zee is het met zo'n 24 graden koeler door een zeebries. In het binnenland waait de wind zwak tot matig, aan zee en later in het noordwesten matig tot vrij krachtig. Vanavond is er in het uiterste westen kans op een bui, mogelijk met onweer. Elders blijft het droog. Dat meldt het KMI.

Vannacht is het opnieuw overal droog, maar tegen de ochtend neemt de neerslagkans over het westen opnieuw toe. De minima schommelen tussen 14 en 16 graden, en tussen 18 en 23 graden in het zuidoosten.

Morgenochtend is er over het uiterste westen al kans op neerslag, mogelijk met onweer. Geleidelijk verspreidt deze regenzone zich naar de andere regio's. Ook al is een geïsoleerde bui of (intens) onweer niet uitgesloten, toch duurt het tot de nacht vooraleer de neerslagzone ook het zuidoosten van het land bereikt. Elders wordt het dan overwegend droog.

Er wordt morgen een opvallend temperatuurscontrast verwacht over ons land, met maxima rond 16 of 17 graden aan zee, 20 tot 22 graden in het centrum, 24 tot 27 graden in de oostelijke Ardennen en nog tot 32 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal matig, en aan zee soms vrij krachtig.

Maandagochtend is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt, met nog wat regen in het zuidoosten van het land. Vervolgens wordt het overal droog met meer zon. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en tussen 19 en 22 graden elders. De wind waait zwak tot vaak matig.

Dinsdag krijgen we vanuit Frankrijk een nieuwe opstoot van warme en onstabiele lucht. Daarbij stijgt de kans op buien met onweer. De maxima liggen opnieuw in de buurt van 24 of 25 graden in het centrum, 20 graden aan zee en 22 graden in de Ardennen.

Woensdag wisselen opklaringen af met buien, die vergezeld kunnen zijn van onweer. De maxima liggen tussen 19 en 27 graden.