WEERBERICHT. Het wordt een kletsnatte 1 september, nadien krijgen we beter en warmer weer

De start van het nieuwe schooljaar valt in het water. Letterlijk. Het KMI kondigt vanaf vanavond code geel af voor neerslag voor zowat het hele land. “Tot morgenavond verwachten we perioden van regen of soms stevige buien”, klinkt het. Enkel in de provincie Luxemburg wordt er minder neerslag voorspeld.

Donderdagochtend verwacht het KMI in sommige streken lage wolken, vooral in de zuidelijke landshelft, terwijl er elders dan weer brede opklaringen voorkomen. Na dit lokale ochtendgrijs wisselen zon en wolken elkaar af en kan er na de middag hier en daar een bui vallen. In de namiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe met op het einde van de namiddag een toenemende kans op regen langs de Franse grens. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen.

Donderdagavond gaat het vooral in de zuidwestelijke landshelft regenen. Mogelijk blijft het veel droger over het noordoostelijke deel van België.

Vrijdag regent het eerst in vele streken waarbij er lokaal vrij veel neerslag kan vallen. In de namiddag wordt het eerder wisselend bewolkt met buien die plaatselijk intens en onweerachtig kunnen zijn. Over het zuidoosten van het land zou de neerslaghoeveelheid mogelijk beperkter kunnen blijven. De maxima liggen tussen 17 en 19 graden in de Ardennen en tussen 19 en 22 graden elders.

Zaterdagochtend is er in meerdere streken kans op (dichte) mist en lage wolken. Daarna wordt het vrij zonnig. In de namiddag vergroot ten zuiden van Samber en Maas de kans op enkele buien. De maxima schommelen in het centrum rond 23 of 24 graden. De zwakke en veranderlijke wind draait naar noordelijke richtingen

Na het eventuele ochtendgrijs krijgen we zondag opnieuw zonnig en behoorlijk warm weer. We halen maxima van 21 graden aan zee, 23 à 25 graden in het centrum tot 27 graden in Belgisch Lotharingen.