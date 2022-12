We beleven de eerste winterprik in ons land. In Wallonië is het al beginnen te sneeuwen en blijft de sneeuw ook liggen. In de rest van het land gaat het voorlopig vooral om smeltende sneeuw, maar het KMI verwacht dat er vanochtend lokaal 5 centimeter sneeuw en zelfs meer kan vallen. Omdat er kans op gladheid is, zijn de strooidiensten van Wegen en Verkeer al uitgereden op sommige plaatsen. Zo is er 23 ton strooizout gebruikt in Limburg. Automobilisten worden opgeroepen om deze ochtend voor vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen.

Het KMI waarschuwt maandag voor gladde wegen door het winterse weer. Er geldt dan ook code geel voor Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant. Ook in Wallonië is het opletten geblazen voor rijm- en ijsplekken. Het sneeuwt al in de provincies Namen, Luik en Luxemburg. Daar blijft de sneeuw liggen.

De maxima liggen vandaag tussen 0 graden in de Ardennen, 2 à 3 graden in het noordwesten en 5 graden vlak aan zee. De wind waait zwak, en aan zee matig, en krimpt van noord of noordnoordoost naar noord tot noordwest.

Geleidelijk wordt het vanaf het noordwesten droger en ook iets zachter. In Laag­-België gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw en regen en smelt het sneeuwlaagje stilaan weg. In de Ardennen blijft de sneeuw op de meeste plaatsen liggen.

De komende uren volgen de verantwoordelijke diensten de toestand van het wegdek nauwgezet op. Er wordt zo veel mogelijk voor het glad wordt gestrooid, maar met hier en daar sneeuw in het vooruitzicht, is het mogelijk dat er extra wordt bij gestrooid na de neerslag.

Vanavond valt er nog wat lichte regen in de provincie Limburg en nog wat sneeuw in de Ardennen, maar daarna wordt het vrijwel overal droog. Het blijft wel bewolkt en in het centrum en zuidoosten van het land komt het tot vorming van mist, lokaal mogelijk dichte mist. Aan zee kunnen in de late nacht dan weer enkele buien vanaf zee opduiken. De minima liggen tussen ­1 en 5 graden. De wind wordt zwak uit noordelijke of veranderlijke richtingen.

Morgen start op de meeste plaatsen grijs, maar in de loop van de dag verschijnen er op meerdere plaatsen opklaringen, in het noordwesten soms brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het dan weer zwaarbewolkt en mistig. In de kuststreek zijn enkele buien mogelijk, elders zou het droog blijven. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 7 graden vlak aan zee. De wind is meestal zwak en krimpt van noordelijke naar westelijke richtingen.

Woensdag en donderdag moeten we rekening houden met winterse buien. Woensdag liggen de maxima rond 5 graden in het centrum, maar donderdag is dat nog maar 2 à 3 graden.

“Volledige zoutvoorraad”

Brussel Mobiliteit meldde gisteren al dat het zijn strooidienst opstart. “Ons doel is de mobiliteit en de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, zelfs bij zeer slechte weersomstandigheden”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Gezien de zachte winters van de afgelopen jaren beschikken we over een volledige zoutvoorraad. Die bedraagt 6.000 ton, verdeeld over drie opslagplaatsen”, vertelt Sarah Vanschoenbeek, verantwoordelijk voor de Regie der Wegen.