WEERBERICHT. Het blijft regenen, na de middag duikt de zon even op

Deze ochtend trekt een storing van west naar oost met perioden van regen en buien, in het zuidoosten kan lokaal véél regen vallen. Later wordt het wisselend bewolkt vanaf het westen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. In de namiddag laat de zon zich geleidelijk meer zien vanaf het noordwesten en kan er vooral in het zuidoosten nog een bui vallen. Het wordt kil met maxima van 14 graden in de Hoge Venen tot 20 à 21 graden in het centrum. De wind waait matig uit noord tot noordwest, meldt het KMI.