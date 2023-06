WEERBERICHT. Heerlijk zomerweer houdt nog zeker week aan: morgen lokaal 32 graden

UpdateDe zomer is in het land. Vandaag krijgen we een eerste keer de kaap van 30 graden in zicht en de komende dagen gaan we daar lokaal zelfs over. Het KMI kondigt code geel voor de hitte af in de provincies Antwerpen en Limburg. Aan de kust blijft het met 24 graden iets frisser.

Code geel is voorlopig van kracht tot en met dinsdag. Dan kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen voor de hitte door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Het KMI roept op om waakzaam te zijn.

Gisteren meldde het KMI al dat in het noorden van het land het risico op een hittegolf - ten minste vijf opeenvolgende dagen met maximumtemperaturen van 25°C of meer, waarvan ten minste drie dagen met maximumtemperaturen van 30°C of meer - “aanzienlijk” was.

Vanmiddag blijft het zonnig met in het binnenland soms wat stapelwolken. Het is warm tot zeer warm, met maxima van 25 graden in de Hoge Venen tot 29 of lokaal 30 graden in Laag- en Midden-België. Aan zee schommelen de temperaturen eerst rond 24 of 25 graden, maar later wordt het enkele graden koeler, wanneer de wind naar het noordnoordoosten draait.

Vannacht wordt het helder bij minima van 10 tot 14 graden in de Ardennen - in sommige valleien kan het wel enkele graden frisser zijn - en van 15 tot 18 graden elders.

Morgen is het ook zeer warm en zonnig, met in de namiddag wat stapelwolken. We halen maxima van 26 graden in de Hoge Venen, rond 28 graden aan zee en rond 30 à 31 graden in Laag- en Midden-België. Hier en daar kan het kwik zelfs klimmen tot 32 graden. Zaterdagnacht is het nagenoeg helder. Het koelt maar moeizaam af bij minima van 13 graden in de Hoge Venen tot 19 à 20 graden in de steden.

Zondag is het zeer warm en vaak zonnig. Lokaal ontstaan er wel stapelwolken, maar het lijkt overwegend droog te blijven, met hoogstens een kans op een onweersbui over het uiterste westen. De maxima schommelen van 25 graden in de Hoge Ardennen, 29 à 30 graden in de meeste streken en aan zee, tot 31 graden in de Kempen.

Maandag is het alweer zonnig met maxima van 26 tot 30 graden. De oostenwind waait meestal matig. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een noordoostelijke zeebries, zodat daar het kwik zakt tot 20 à 22 graden.

Dinsdag is het onophoudelijk zonnig met maxima van 25 of 26 graden aan zee en in de Hoge Ardennen tot 28 à 29 graden elders. De oostenwind is matig, met in de namiddag in de kustregio een noordoostelijke zeebries.

Woensdag schommelen de maxima tussen 24 en 28 graden bij nog steeds zonnig weer. Aan zee krimpt de wind in de namiddag naar het noorden tot het noordoosten met koeler weer als gevolg.

Donderdag lijkt het meestal zonnig te blijven. Boven Duitsland ontwikkelen zich onweersbuien die eventueel tot het uiterste oosten van België zouden kunnen doordringen. Door een matige wind uit noord tot noordoost wordt het wat minder warm, bij maxima van 21 graden aan zee en van 22 tot 26 graden in het binnenland.

De week daarna lijkt de atmosfeer onstabieler te worden, met een toenemende kans op onweersbuien. In de meeste streken noteren we wel nog maxima rond 25 graden.

