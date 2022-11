WEERBERICHT. Grijze dag met lichte regen en mogelijk enkele opklaringen, temperaturen tot negen graden

WEERBE­RICHT. Eerst kans op buien, later droog en vaak zonnig

Woensdagochtend wisselen, soms brede, opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kunnen er ook hier en daar nog enkele buien vallen. In de namiddag wordt het droog en in de meeste streken zonnig met maxima van 10 of 11 graden op de Ardense hoogten tot 15 of plaatselijk 16 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

2 november