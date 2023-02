WEERBERICHT. Grijze, bewolkte zondag

WEERBE­RICHT. Weekend wordt overwegend zwaarbe­wolkt en grijs, week start zonnig

Na enkele dagen met mooie zonnige momenten, waarin de lente soms al een klein beetje in de lucht leek te hangen, lijkt het weekend helaas vooral vijftig tinten grijs te gaan worden. Vandaag blijft het al zeker de hele dag zwaarbewolkt, morgen zouden er in de namiddag geleidelijk opklaringen kunnen verschijnen in het zuiden van het land. Vermoedelijk blijft het in Vlaanderen wel de hele dag grijs.

11 februari