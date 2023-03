WEERBERICHT. Grijs en regenachtig slot van weekeinde

Wetenschap­pers registre­ren enorme opwarming in de atmosfeer

Er heeft zich afgelopen dagen een enorme opwarming voorgedaan in de hogere luchtlagen van onze atmosfeer. In de stratosfeer is er zelfs sprake van een ‘Sudden Stratospheric Warming’. Hiermee stijgt de temperatuur op zo’n hoogte van 20-30 km spectaculair snel. Dat kan volgens weerdienst NoodweerBenelux ook een impact hebben op het weer. “Als de koppeling gemaakt wordt met de lagere luchtlaag in de atmosfeer, dan kan dat leiden tot uitbraken van koude lucht op het noordelijk halfrond”, aldus weeranalist Nicolas Roose.