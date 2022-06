WEERBERICHT. Gedaan met de hitte, kans op bui en onweer nemen toe

Zondag wordt het vooral over het noordwesten van het land soms zwaarbewolkt met perioden van regen of enkele buien, lokaal met onweer. Elders zou het droog moeten blijven met een afwisseling van soms brede opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag breidt de kans op buien (en onweer) zich uit van het noordwesten naar de andere regio's, waar ze echter meer lokaal lijken voor te zullen komen. Op veel plaatsen blijft het waarschijnlijk dus gewoon droog. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen rond 16 graden aan zee, rond 20 of 21 graden in het noordwesten van het land, rond 24 of 25 graden in de Ardennen en nog rond 32 of 33 graden in het uiterste zuidoosten van het land. De wind waait matig, en aan zee vrij krachtig, uit noordnoordoost. In Belgisch-Lotharingen waait hij zwak en veranderlijk of vaak uit het zuidwesten.

De nacht van zondag op maandag verloopt wisselend bewolkt met vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden. Later op de nacht vergroot de kans op buien en onweer, vooral over de zuidelijke landshelft. Het koelt af naar zo'n 10 graden in Hoog- België tot nog 16 graden in het uiterste zuiden van het land.

Maandagochtend is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met over het zuidoosten nog wat regen en elders overwegend droog weer. In de loop van de dag worden de opklaringen breder en blijft het overal droog. De maxima schommelen van 17 graden aan zee, 19 à 20 graden in de Hoge Ardennen, 22 graden in het centrum tot 23 of 24 graden in het uiterste zuiden.

Dinsdag is het eerst droog met vooral hoge bewolking. Geleidelijk verschijnen er ook veel stapelwolken en vooral in de namiddag kunnen buien vanuit Frankrijk over ons land trekken. Daarbij is er kans op onweer. Op veel plaatsen lijkt men niks van de buien te zullen merken en blijft het dus waarschijnlijk droog. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en in de Hoge Venen en 27 graden in de Kempen.

Woensdag is het op de meeste plaatsen zonnig, met soms hoge wolken. In het zuidoosten van het land verschijnen er meer stapelwolken en kunnen er buien tot ontwikkeling komen. Het wordt warm met in het binnenland temperaturen tot rond 28 of 29 graden. Aan zee blijft het koeler met 21 of 22 graden. VRW/